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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Запорожье (439425) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
Всего: 25 мм х 72 мм (139)
879,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
578,70 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, 18
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Врача Парнеты, 10
Всего: 25 мм х 72 мм (98)
873,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
578,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
578,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
578,70 грн