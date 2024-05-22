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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Киев (439425) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
876,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), 25 мм х 72 мм (299)
876,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (2)
873,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (253)
876,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: 25 мм х 72 мм (141)
879,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: 25 мм х 72 мм (290)
879,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
879,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: 25 мм х 72 мм (228)
840,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (295)
882,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: 25 мм х 72 мм (81)
626,52
Экономия: -40,92 грн
585,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
Всего: 25 мм х 72 мм (295)
628,80
Экономия: -58,80 грн
570,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Монастырище, ул. Соборная, 128
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Монастырище, ул. Соборная, 130
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
578,70 грн