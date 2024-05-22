FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Киев (439425) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2), 25 мм х 72 мм (299)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (253)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Аптека оптовых цен
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Всего: 25 мм х 72 мм (141)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Аптека оптовых цен
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Всего: 25 мм х 72 мм (290)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Аптека оптовых цен
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Всего: 25 мм х 72 мм (228)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (295)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Аптека низких цен
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Всего: 25 мм х 72 мм (81)
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Аптека низких цен
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Всего: 25 мм х 72 мм (295)
Открыто Закроется в 20:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Монастырище, ул. Соборная, 128
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Монастырище, ул. Соборная, 130
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:30
Липовец, ул. Липковского Василия, 55
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
Наличие на 2024-05-25 - 12:00