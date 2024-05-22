Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКатетерыкатетеры тип ФолеяRuesch Brillant КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ИЗ SILKOMED (СИЛИКОН), ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ, СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

Ruesch Brillant КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ИЗ SILKOMED (СИЛИКОН), ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ, СТЕРИЛЬНЫЙ 24 170630, №1 - Днепр (Днепропетровск) (360072) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (3)
362,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (8)
363,61 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
363,36 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Батюка, 49-А
Всего: упаковка (1)
363,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (3)
366,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
366,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (2)
362,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вараш, ул. Энергетиков, 19
Всего: упаковка (1)
362,73 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом