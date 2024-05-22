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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКатетерыкатетеры тип ФолеяRuesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СДЕЛАННЫЙ ИЗ SILKOLATEX, ДВА ОТВЕРСТИЯ, СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СДЕЛАННЫЙ ИЗ SILKOLATEX, ДВА ОТВЕРСТИЯ, СТЕРИЛЬНЫЙ 16 180630 (из латекса и силикона), цилиндрический кончик, №1 - Харьков (360050) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
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Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
Всего: упаковка (8)
42,27
Экономия: -4,51 грн
37,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
60,10
Экономия: -10,10 грн
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (1)
53,40
Экономия: -3,40 грн
50,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (8)
54,44
Экономия: -8,17 грн
46,27 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом