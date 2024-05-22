Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКатетерыкатетеры тип ФолеяRuesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СДЕЛАННЫЙ ИЗ SILKOLATEX, ДВА ОТВЕРСТИЯ, СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

Ruesch GOLD КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СДЕЛАННЫЙ ИЗ SILKOLATEX, ДВА ОТВЕРСТИЯ, СТЕРИЛЬНЫЙ 18 180630 (из латекса и силикона), цилиндрический кончик, №1 - Киев (360051) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
49,52
Экономия: -7,43 грн
42,09 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (1)
89,92 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (12)
41,30
Экономия: -6,10 грн
35,20 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
89,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
50,87
Экономия: -4,52 грн
46,35 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом