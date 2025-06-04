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Имплантат инъекционный Диарт (Implant Injection Diart)
Имплантат инъекционный Диарт (Implant Injection Diart)
Одесса
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Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ИМПЛАНТАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ DIART® СТЕРИЛЬНО 1.8 % шприц 2 мл №1
Юрия-Фарм
2634,00
Экономия при брони:
-99,00 грн
2535,00
грн
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