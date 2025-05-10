Киев
Имплантат инъекционный Диарт (Implant Injection Diart)

Имплантат инъекционный Диарт (Implant Injection Diart)

Киев (адрес не указан)
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ИМПЛАНТАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ DIART® СТЕРИЛЬНО 1.8 % шприц 2 мл №1
Юрия-Фарм
2634,00
Экономия при брони: -99,00 грн
2535,00 грн
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