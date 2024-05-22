Все аптеки Украины
Медицинские изделияКомплектующие к медицинскому оборудованиюАдаптерыАДАПТЕР СЕТЕВОЙЦены в аптеках

АДАПТЕР СЕТЕВОЙ AD-1024c, №1 - Харьков (301535) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
310,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
351,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
319,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
312,34 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
351,95 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -76,00 грн
353,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
429,00
Экономия: -76,00 грн
353,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
311,51 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
217,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
330,65
Экономия: -33,55 грн
297,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
310,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
347,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
319,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
310,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
336,16
Экономия: -50,72 грн
285,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
187,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
343,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
295,99 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
296,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
328,52 грн