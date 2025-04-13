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Фартук медицинский (Apron medical)
Фартук медицинский (Apron medical)
Киев
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Доступно в 1 аптеках в Киев
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Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
ФАРТУК МЕДИЦИНСКИЙ ПВХ - 180 г/м2 125 см №1
Технокомплекс Фирма
94,49
Экономия при брони:
-3,44 грн
91,05
грн
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ФАРТУК МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ MEDENA №5 №1
Тотус-Фарм
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