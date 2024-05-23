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OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВОЦены в аптеках

OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл, №1 - Одесса (224332) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (10)
202,50
Экономия: -6,08 грн
196,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (10)
189,30
Экономия: -5,68 грн
183,62 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (9)
191,85
Экономия: -5,76 грн
186,09 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (5)
185,70
Экономия: -29,60 грн
156,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
Всего: упаковка (3)
185,70
Экономия: -29,60 грн
156,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (10)
201,00
Экономия: -6,03 грн
194,97 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (10)
192,25
Экономия: -5,77 грн
186,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (9)
194,35
Экономия: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
169,44
Экономия: -22,88 грн
146,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
111,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (4)
155,64
Экономия: -8,59 грн
147,05 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (10)
201,00
Экономия: -6,03 грн
194,97 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (4)
194,35
Экономия: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (10)
201,00
Экономия: -6,03 грн
194,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 18
Всего: упаковка (1)
81,99 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (9)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (4)
194,35
Экономия: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (9)
194,35
Экономия: -5,83 грн
188,52 грн