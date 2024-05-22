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OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВОЦены в аптеках

OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл, №1 - Киев (224332) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (7)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (7)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (2)
182,90
Экономия: -5,49 грн
177,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (4)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (8)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
179,10
Экономия: -5,37 грн
173,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
155,20
Экономия: -4,66 грн
150,54 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (4)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (9)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (8)
195,30
Экономия: -5,86 грн
189,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
161,70
Экономия: -4,85 грн
156,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
182,85
Экономия: -5,49 грн
177,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
155,00
Экономия: -4,65 грн
150,35 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (4)
169,50 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (3)
143,30 грн