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OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВОЦены в аптеках

OFF! FAMILY АЭРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО 100 мл, №1 - Харьков (224332) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Сатурн-фарм
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Открыто Закроется в 16:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
187,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (2)
167,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
178,00 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (3)
151,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (4)
155,64
Экономия: -8,59 грн
147,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
169,44
Экономия: -22,88 грн
146,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
Всего: упаковка (3)
185,70
Экономия: -29,60 грн
156,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
Всего: упаковка (5)
185,70
Экономия: -29,60 грн
156,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
182,90
Экономия: -5,49 грн
177,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
178,00
Экономия: -5,34 грн
172,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (6)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
157,70
Экономия: -4,73 грн
152,97 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
193,05
Экономия: -5,79 грн
187,26 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (8)
195,30
Экономия: -5,86 грн
189,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
179,10
Экономия: -5,37 грн
173,73 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (4)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
155,20
Экономия: -4,66 грн
150,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
182,85
Экономия: -5,49 грн
177,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
155,00
Экономия: -4,65 грн
150,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (4)
194,35
Экономия: -5,83 грн
188,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (10)
205,75
Экономия: -6,17 грн
199,58 грн