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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1, №1 - Запорожье (485492) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (3)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (3)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кременная, 9
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (6)
517,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
517,00 грн