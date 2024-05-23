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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1, №1 - Одесса (485492) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (7)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (12)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (3)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (4)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-Д
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 98
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -90,00 грн
517,00 грн