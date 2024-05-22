АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1, №1 - Львов (485492) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Львов, ул. Госпитальная, 11
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Всего: упаковка (2)
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Львов, ул. Городоцкая, 153
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Всего: упаковка (1)
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Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
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Львов, ул. Владимира Великого, 18
1 социальна аптека
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Львов, ул. Широкая, 64
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Львов, ул. Мазепы, 1-Б
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
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Львов, ул. Владимира Великого, 58
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Львов, ул. Стрыйская, 45
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 41
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 19-В
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ольжича Олега, 3