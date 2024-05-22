АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1, №1 - Харьков (485492) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 22 аптеках
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256