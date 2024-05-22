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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 18 см, №1 - Львов (414616) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (5)
30,80
Экономия: -4,73 грн
26,07 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (13)
29,80
Экономия: -3,73 грн
26,07 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (21)
30,80
Экономия: -4,73 грн
26,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
24,65
Экономия: -0,75 грн
23,90 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
31,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (5)
21,16
Экономия: -1,38 грн
19,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: упаковка (23)
26,45
Экономия: -0,99 грн
25,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (17)
27,56
Экономия: -1,80 грн
25,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (1)
28,37
Экономия: -1,47 грн
26,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (5)
29,79
Экономия: -1,98 грн
27,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -2,31 грн
25,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
28,57
Экономия: -14,47 грн
14,10 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
22,03
Экономия: -2,65 грн
19,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (1)
21,51
Экономия: -2,13 грн
19,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
28,75
Экономия: -2,87 грн
25,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (5)
27,12
Экономия: -2,51 грн
24,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (19)
18,88
Экономия: -0,76 грн
18,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (8)
28,71
Экономия: -14,61 грн
14,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (4)
21,04
Экономия: -1,98 грн
19,06 грн