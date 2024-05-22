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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 18 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414616) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
29,00
Экономия: -1,85 грн
27,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (2)
28,22
Экономия: -5,94 грн
22,28 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (11)
29,22
Экономия: -1,33 грн
27,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (2)
21,27
Экономия: -1,53 грн
19,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
27,18
Экономия: -1,57 грн
25,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
29,32
Экономия: -1,51 грн
27,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (5)
27,37
Экономия: -1,76 грн
25,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (25)
30,60
Экономия: -2,79 грн
27,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (19)
18,88
Экономия: -0,76 грн
18,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (2)
21,92
Экономия: -2,60 грн
19,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (8)
28,74
Экономия: -14,64 грн
14,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (11)
21,90
Экономия: -2,33 грн
19,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
28,75
Экономия: -2,87 грн
25,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (1)
21,52
Экономия: -2,14 грн
19,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
21,25
Экономия: -1,87 грн
19,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (4)
21,06
Экономия: -2,00 грн
19,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (5)
27,32
Экономия: -2,71 грн
24,61 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (7)
29,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
27,90
Экономия: -2,21 грн
25,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (3)
28,73
Экономия: -14,63 грн
14,10 грн