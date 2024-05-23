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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Одесса (414615) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (9)
26,15
Экономия: -2,34 грн
23,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (11)
25,88
Экономия: -2,19 грн
23,69 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (25)
19,14
Экономия: -1,85 грн
17,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (3)
27,39
Экономия: -3,02 грн
24,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (26)
26,20
Экономия: -2,33 грн
23,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (3)
26,45
Экономия: -2,08 грн
24,37 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (9)
27,92
Экономия: -3,84 грн
24,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (3)
23,72
Экономия: -2,46 грн
21,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
28,09
Экономия: -2,79 грн
25,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (16)
28,16
Экономия: -2,89 грн
25,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
28,01
Экономия: -2,85 грн
25,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (3)
26,12
Экономия: -2,72 грн
23,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (7)
23,25
Экономия: -1,49 грн
21,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (16)
25,64
Экономия: -2,29 грн
23,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
22,03
Экономия: -3,21 грн
18,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (13)
22,82
Экономия: -2,37 грн
20,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
Всего: упаковка (1)
27,59
Экономия: -2,93 грн
24,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
Всего: упаковка (1)
28,54
Экономия: -2,60 грн
25,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (33)
25,53
Экономия: -3,75 грн
21,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (17)
23,57
Экономия: -1,74 грн
21,83 грн