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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Львов (414615) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (11)
17,70
Экономия: -2,33 грн
15,37 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
26,97
Экономия: -2,36 грн
24,61 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (2)
26,01
Экономия: -4,54 грн
21,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
25,52
Экономия: -2,13 грн
23,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (11)
19,99
Экономия: -1,47 грн
18,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
20,57
Экономия: -1,67 грн
18,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: упаковка (6)
18,60
Экономия: -1,42 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
Всего: упаковка (5)
25,80
Экономия: -4,33 грн
21,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (3)
19,06
Экономия: -1,69 грн
17,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (37)
19,28
Экономия: -1,94 грн
17,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (12)
19,87
Экономия: -2,51 грн
17,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (3)
18,54
Экономия: -1,30 грн
17,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (19)
19,44
Экономия: -1,23 грн
18,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (12)
16,23
Экономия: -1,21 грн
15,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (20)
19,47
Экономия: -1,29 грн
18,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
26,57
Экономия: -3,48 грн
23,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
Всего: упаковка (1)
28,54
Экономия: -2,60 грн
25,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (16)
26,35
Экономия: -1,79 грн
24,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (9)
25,62
Экономия: -3,11 грн
22,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (9)
27,92
Экономия: -3,84 грн
24,08 грн