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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Киев (414615) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (14)
26,08
Экономия: -1,98 грн
24,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (9)
25,62
Экономия: -3,11 грн
22,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (17)
23,57
Экономия: -1,74 грн
21,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (38)
25,10
Экономия: -2,96 грн
22,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (9)
27,89
Экономия: -4,38 грн
23,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (11)
26,61
Экономия: -3,85 грн
22,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (1)
27,70
Экономия: -4,16 грн
23,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
Всего: упаковка (11)
27,45
Экономия: -4,02 грн
23,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
25,74
Экономия: -1,71 грн
24,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (4)
28,68
Экономия: -4,60 грн
24,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (3)
28,76
Экономия: -4,27 грн
24,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (7)
23,25
Экономия: -1,49 грн
21,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (16)
28,16
Экономия: -2,89 грн
25,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
Всего: упаковка (1)
27,59
Экономия: -2,93 грн
24,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (16)
26,35
Экономия: -1,79 грн
24,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
26,57
Экономия: -3,48 грн
23,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (9)
27,92
Экономия: -3,84 грн
24,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (3)
23,72
Экономия: -2,46 грн
21,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
28,09
Экономия: -2,79 грн
25,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (12)
19,87
Экономия: -2,51 грн
17,36 грн