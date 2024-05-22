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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Харьков (414615) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (5)
22,87
Экономия: -3,32 грн
19,55 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (7)
25,88
Экономия: -2,09 грн
23,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (9)
24,27
Экономия: -2,47 грн
21,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (9)
16,97
Экономия: -1,64 грн
15,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (1)
23,42
Экономия: -2,20 грн
21,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
27,95
Экономия: -2,19 грн
25,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
26,82
Экономия: -3,23 грн
23,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
28,31
Экономия: -4,01 грн
24,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (13)
22,72
Экономия: -3,34 грн
19,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (4)
26,46
Экономия: -2,93 грн
23,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (23)
25,79
Экономия: -2,56 грн
23,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (19)
26,06
Экономия: -2,19 грн
23,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (8)
24,43
Экономия: -2,83 грн
21,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
22,51
Экономия: -3,26 грн
19,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,77
Экономия: -3,92 грн
18,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (32)
29,51
Экономия: -5,98 грн
23,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
26,44
Экономия: -2,97 грн
23,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
22,03
Экономия: -3,21 грн
18,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (9)
27,89
Экономия: -4,38 грн
23,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (33)
25,53
Экономия: -3,75 грн
21,78 грн