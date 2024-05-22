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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414615) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (19)
25,90
Экономия: -2,03 грн
23,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (23)
25,79
Экономия: -2,56 грн
23,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (13)
22,98
Экономия: -3,60 грн
19,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (4)
26,46
Экономия: -2,93 грн
23,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
27,44
Экономия: -3,85 грн
23,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
22,84
Экономия: -1,83 грн
21,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
27,92
Экономия: -3,62 грн
24,30 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (8)
24,43
Экономия: -2,83 грн
21,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
22,51
Экономия: -3,26 грн
19,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
22,77
Экономия: -3,92 грн
18,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (32)
29,51
Экономия: -5,98 грн
23,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
26,53
Экономия: -3,06 грн
23,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
28,48
Экономия: -2,72 грн
25,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (33)
25,89
Экономия: -4,11 грн
21,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
22,03
Экономия: -3,21 грн
18,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (9)
24,13
Экономия: -2,33 грн
21,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (13)
22,99
Экономия: -2,54 грн
20,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (16)
25,64
Экономия: -2,29 грн
23,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (3)
26,12
Экономия: -2,72 грн
23,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
28,01
Экономия: -2,85 грн
25,16 грн