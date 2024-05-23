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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 10 см, №1 - Одесса (414613) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (23)
21,70
Экономия: -1,84 грн
19,86 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 140
Всего: упаковка (11)
22,52
Экономия: -2,50 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (2)
13,77
Экономия: -0,89 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (12)
21,78
Экономия: -1,92 грн
19,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (32)
23,16
Экономия: -3,14 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (3)
23,38
Экономия: -2,74 грн
20,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (19)
12,17
Экономия: -0,45 грн
11,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
22,69
Экономия: -1,09 грн
21,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (11)
20,40
Экономия: -1,40 грн
19,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (35)
23,20
Экономия: -4,30 грн
18,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (36)
22,06
Экономия: -2,26 грн
19,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 47
Всего: упаковка (1)
21,05
Экономия: -2,19 грн
18,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (12)
22,66
Экономия: -4,17 грн
18,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (41)
23,31
Экономия: -4,37 грн
18,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (9)
22,04
Экономия: -9,16 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (18)
13,42
Экономия: -0,54 грн
12,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (4)
16,98
Экономия: -0,53 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Монастырище, ул. Соборная, 130
Всего: упаковка (13)
21,93
Экономия: -1,91 грн
20,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (2)
22,38
Экономия: -2,50 грн
19,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (14)
22,66
Экономия: -2,36 грн
20,30 грн