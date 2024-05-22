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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 10 см, №1 - Львов (414613) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
20,96
Экономия: -1,06 грн
19,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
21,32
Экономия: -0,87 грн
20,45 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (25)
13,37
Экономия: -0,49 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
21,85
Экономия: -1,45 грн
20,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (3)
13,49
Экономия: -0,61 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (20)
22,91
Экономия: -1,46 грн
21,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
21,42
Экономия: -0,82 грн
20,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (5)
22,60
Экономия: -2,32 грн
20,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (9)
14,06
Экономия: -0,76 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (2)
21,66
Экономия: -1,64 грн
20,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (3)
12,21
Экономия: -0,49 грн
11,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (10)
13,80
Экономия: -0,67 грн
13,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: упаковка (4)
14,02
Экономия: -0,89 грн
13,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
Всего: упаковка (2)
14,55
Экономия: -0,65 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: упаковка (29)
21,40
Экономия: -1,38 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (32)
13,69
Экономия: -0,56 грн
13,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
21,04
Экономия: -2,12 грн
18,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Черновцы, ул. Университетская, 8
Всего: упаковка (22)
21,29
Экономия: -2,48 грн
18,81 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 21 мин
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
23,10
Экономия: -2,82 грн
20,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 21 мин
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (24)
21,39
Экономия: -2,45 грн
18,94 грн