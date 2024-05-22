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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 10 см, №1 - Киев (414613) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (11)
14,61
Экономия: -1,31 грн
13,30 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (5)
23,77 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
26,66
Экономия: -3,22 грн
23,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (6)
21,10
Экономия: -10,90 грн
10,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (45)
20,56
Экономия: -1,74 грн
18,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (16)
21,00
Экономия: -1,39 грн
19,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (28)
21,24
Экономия: -1,61 грн
19,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (36)
21,64
Экономия: -1,62 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
22,92
Экономия: -1,35 грн
21,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (6)
22,51
Экономия: -1,21 грн
21,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (10)
26,99
Экономия: -1,53 грн
25,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (4)
23,60
Экономия: -6,97 грн
16,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
23,10
Экономия: -2,82 грн
20,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (26)
23,62
Экономия: -3,60 грн
20,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6/7
Всего: упаковка (17)
22,93
Экономия: -0,93 грн
22,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 45
Всего: упаковка (3)
21,55
Экономия: -1,10 грн
20,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (4)
22,08
Экономия: -0,78 грн
21,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (10)
23,69
Экономия: -1,39 грн
22,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (40)
23,32
Экономия: -3,46 грн
19,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Монастырище, ул. Соборная, 130
Всего: упаковка (13)
21,93
Экономия: -1,91 грн
20,02 грн