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FAMILY PLAST ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 10 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (414613) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (23)
22,34
Экономия: -1,34 грн
21,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (28)
20,05
Экономия: -0,82 грн
19,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (33)
22,00
Экономия: -1,40 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (40)
22,82
Экономия: -1,22 грн
21,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
20,56
Экономия: -1,11 грн
19,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
21,13
Экономия: -1,13 грн
20,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (10)
13,30
Экономия: -0,42 грн
12,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (21)
22,11
Экономия: -1,36 грн
20,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
21,20
Экономия: -2,90 грн
18,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
22,73
Экономия: -2,23 грн
20,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (39)
22,55
Экономия: -2,09 грн
20,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (9)
21,64
Экономия: -1,64 грн
20,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
23,09
Экономия: -2,63 грн
20,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (14)
23,23
Экономия: -3,36 грн
19,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (2)
23,99
Экономия: -4,10 грн
19,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (12)
24,94
Экономия: -5,05 грн
19,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
22,79
Экономия: -2,49 грн
20,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (14)
22,83
Экономия: -2,53 грн
20,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (4)
16,98
Экономия: -0,53 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (18)
13,42
Экономия: -0,54 грн
12,88 грн