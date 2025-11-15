Киев
Катетер мужской Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)

Катетер мужской Ультрафлекс (Male catheter Ultraflex)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 19 мин
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
359.3 км
КАТЕТЕРЫ МУЖСКИЕ ВНЕШНИЕ (СИЛИКОНОВЫЕ) ULTRAFLEX® 29 мм №1
Bard
102,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 19 мин
Луцк, просп. Возрождения, 13
364.7 км
КАТЕТЕРЫ МУЖСКИЕ ВНЕШНИЕ (СИЛИКОНОВЫЕ) ULTRAFLEX® 32 мм №1
Bard
89,00 грн
КАТЕТЕРЫ МУЖСКИЕ ВНЕШНИЕ (СИЛИКОНОВЫЕ) ULTRAFLEX® 29 мм №1
Bard
117,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное