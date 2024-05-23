Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыГоспитальные механические аспираторыАСПИРАТОР РАНЕВОГО ПОЛЯЦены в аптеках

АСПИРАТОР РАНЕВОГО ПОЛЯ Fr 24, №1 - Запорожье (575462) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
230,17 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Вокзальная, 15-А
Всего: упаковка (1)
242,85 грн
Досвід довіра допомога
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
Всего: упаковка (7)
229,90 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
230,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
232,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
243,71 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (6)
231,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
231,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (5)
232,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (10)
231,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
Всего: упаковка (1)
230,77 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (1)
231,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (3)
243,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (2)
231,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (4)
229,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
232,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
241,24 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
241,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
235,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
230,32 грн