Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ранАРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯЦены в аптеках

АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см/3 см х 5 см с каолином, №5 - Одесса (735662) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
112,87 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
334,89 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
311,12 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом