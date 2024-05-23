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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВЯЗКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ 5 см х 6 см конверт с новокаином, №1 - Запорожье (735652) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
122,20
Экономия: -3,67 грн
118,53 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
122,20
Экономия: -3,67 грн
118,53 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (3)
138,30
Экономия: -40,57 грн
97,73 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (3)
122,90
Экономия: -37,19 грн
85,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
107,60
Экономия: -3,23 грн
104,37 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
74,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (4)
73,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом