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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ 6 см х 10 см, №1 - Одесса (522734) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (11)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (8)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (5)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (6)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (4)
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (5)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (6)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (9)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (3)
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (12)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (3)
32,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, перек. Гранитная / Радужный, 2/26
Всего: упаковка (9)
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (7)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (10)
32,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
Всего: упаковка (4)
34,90 грн