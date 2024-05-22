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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ 6 см х 10 см, №1 - Львов (522734) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (15)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (21)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (4)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (7)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (11)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (4)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (9)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (4)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (8)
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (2)
34,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (4)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (10)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (1)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (10)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (8)
37,00
Экономия: -5,00 грн
32,00 грн