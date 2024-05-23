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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ 2 см х 6 см, №5 - Одесса (497717) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (8)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
82,27 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (4)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (7)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (7)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (7)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (8), 2 см х 6 см (4)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
75,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
75,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (6), 2 см х 6 см (3)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (7)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
71,99 грн