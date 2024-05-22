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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ 2 см х 6 см, №5 - Львов (497717) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
78,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (9)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (6), 2 см х 6 см (3)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
68,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (8)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (13)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (7), 2 см х 6 см (3)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (10)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (6)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
71,92
Экономия: -6,03 грн
65,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (13)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (9)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (6)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (10)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (5)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (9)
66,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (9)
75,00
Экономия: -9,00 грн
66,00 грн