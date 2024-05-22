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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕНТОЛОВЫЙ С ПЕРЦЕМ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 12 см х 15 см, №1 - Львов (414760) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (10)
22,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (11)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (2)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (20)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Дубно, ул. Сурмичи, 72-А
Всего: упаковка (17)
22,40 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 22 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
Всего: упаковка (2)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Ровно, просп. Князя Романа, 12
Всего: упаковка (3)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Героев, 6
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Славута, ул. Церковная, 45
Всего: упаковка (26)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (8)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (13)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
Всего: упаковка (11)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Староконстантинов, ул. Острожского, 13/8
Всего: упаковка (5)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
Всего: упаковка (1)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 109/2
Всего: упаковка (20)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А
Всего: упаковка (16)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Могилев-Подольский, ул. Киевская, 15
Всего: упаковка (2)
22,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
Всего: упаковка (3)
22,40 грн