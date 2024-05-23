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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 6 см х 10 см, №1 - Запорожье (470367) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (11)
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (11)
8,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (12)
8,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (48)
9,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (6)
9,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (7)
8,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (19)
8,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (20)
8,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (17)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн