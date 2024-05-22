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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 6 см х 10 см, №1 - Харьков (470367) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (19)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (41)
8,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (7)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (6)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (14)
8,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (10)
8,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (13)
8,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (4)
9,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (14)
8,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн