Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПластырипластыри бактерицидныеFAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕЦены в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 4 см х 10 см, №1 - Запорожье (470365) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (5)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (5)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (4)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (2)
8,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (6)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (24)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (24)
6,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (14)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (7)
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (5)
8,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (3)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (3)
6,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (2)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (5)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (4)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (22)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (26)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (17)
8,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (3)
8,00 грн