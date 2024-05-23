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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 4 см х 10 см, №1 - Одесса (470365) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (3)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (9)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (14)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (8)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (15)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (4)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (8)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (34)
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (13)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (3)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (13)
6,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (3)
6,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
6,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (2)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (13)
6,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (8)
6,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (3)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (3)
9,00
Экономия: -1,00 грн
8,00 грн