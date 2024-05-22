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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ 19 мм х 72 мм, №300 - Харьков (439421) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: 19 мм х 72 мм (264)
757,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: 19 мм х 72 мм (114)
652,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: 19 мм х 72 мм (261)
717,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: 19 мм х 72 мм (240)
717,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: 19 мм х 72 мм (141)
652,10 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: 19 мм х 72 мм (165)
803,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: 19 мм х 72 мм (186)
757,10 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
Всего: 19 мм х 72 мм (262)
792,00 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (1)
770,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: 19 мм х 72 мм (99)
818,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
730,50 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: 19 мм х 72 мм (225)
757,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: 19 мм х 72 мм (24)
770,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
662,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: 19 мм х 72 мм (291)
818,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (1)
770,40 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: 19 мм х 72 мм (273)
481,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Западинская, 15-А
Всего: 19 мм х 72 мм (225)
757,10 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: 19 мм х 72 мм (234)
770,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Боярка, ул. Соборности, 51
Всего: 19 мм х 72 мм (264)
818,90 грн