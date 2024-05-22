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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №20 - Львов (414785) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (5)
48,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (3)
56,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Славута, ул. Церковная, 45
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Вараш, м-н Строителей, 49
Всего: упаковка (9)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Черновцы, ул. Главная, 178
Всего: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 14
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
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Открыто Закроется через 22 мин
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
Всего: упаковка (2)
48,90 грн
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Открыто Закроется через 22 мин
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Звягель, пл. Леси Украинки, 15
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
Всего: упаковка (3)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Житомир, ул. Шевченко, 12
Всего: упаковка (26)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Монастырище, ул. Гагарина, 33/2
Всего: упаковка (8)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, шоссе Харьковское, 152
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: упаковка (23)
48,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
Всего: упаковка (1)
48,90 грн