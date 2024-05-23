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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ГРАНУМ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 м х 8 см с клипсой, №1 - Одесса (625222) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
Всего: упаковка (4)
72,62
Экономия: -10,56 грн
62,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Балта, ул. Любомирская, 187/3
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -21,74 грн
56,25 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
69,81
Экономия: -5,52 грн
64,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68-А
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -24,25 грн
56,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
67,80
Экономия: -8,22 грн
59,58 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -13,25 грн
56,25 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Николаев, ул. Веселиновская, 10
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-Б
Всего: упаковка (1)
106,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
Всего: упаковка (5)
106,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
Всего: упаковка (1)
106,80 грн
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Новгородка, ул. Криворожская, 37
Всего: упаковка (1)
106,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом