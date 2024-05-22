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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНЫЕ пара низкие, №50 - Киев (393266) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 10 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 10 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (1)
91,20
Экономия: -27,61 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: (36)
91,20
Экономия: -27,61 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (11)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: (10)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
Всего: упаковка (3)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (12)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: (33)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -62,24 грн
98,26 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: (8)
91,20
Экономия: -27,61 грн
63,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: (26)
91,20
Экономия: -27,61 грн
63,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 10 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (4)
89,90
Экономия: -26,31 грн
63,59 грн