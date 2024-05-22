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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (348073) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
6,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (12)
7,74
Экономия: -0,76 грн
6,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
8,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
6,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Изюм, ул. Киевская, 13-Е
Всего: упаковка (12)
15,17 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Богодухов, ул. Черниенко, 13
Всего: упаковка (2)
14,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (65)
14,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (36)
8,62
Экономия: -0,97 грн
7,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
Всего: упаковка (1)
15,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
Всего: упаковка (7)
7,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (2)
8,65
Экономия: -1,62 грн
7,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Шевченко, 7/4
Всего: упаковка (1)
9,40
Экономия: -2,17 грн
7,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (2)
5,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
Всего: упаковка (1)
8,10 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (230)
8,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
6,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
8,90
Экономия: -1,67 грн
7,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (23)
8,28
Экономия: -1,08 грн
7,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (19)
7,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (17)
7,44 грн