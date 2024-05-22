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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (348085) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (18)
14,51
Экономия: -1,37 грн
13,14 грн
Сити-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (2)
19,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 49 мин
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (17)
20,00 грн
В других городах:
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (7)
18,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом