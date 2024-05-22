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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (348084) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 10-А
Всего: упаковка (1)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
Всего: упаковка (10)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Сурина Гора, 20
Всего: упаковка (2)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Королева, 44-Б
Всего: упаковка (1)
6,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сквира, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
7,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Володарка, ул. Кооперативная, 2-А
Всего: упаковка (28)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
Всего: упаковка (4)
6,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Наумова Генерала, 27
Всего: упаковка (25)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (26)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
7,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: упаковка (2)
7,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (6)
8,38
Экономия: -1,09 грн
7,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
Всего: упаковка (3)
7,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (5)
8,57
Экономия: -1,21 грн
7,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 22
Всего: упаковка (2)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
7,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 23
Всего: упаковка (30)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
Всего: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 19
Всего: упаковка (30)
7,13 грн