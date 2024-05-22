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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (348084) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (21)
7,13 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (16)
7,13 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, ул. Театральная, 17
Всего: упаковка (3)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
Всего: упаковка (24)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (22)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (2)
6,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (2)
7,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (35)
8,39
Экономия: -1,05 грн
7,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (15)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (5)
7,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (4)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Недригайлов, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (11)
7,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (5)
8,20
Экономия: -0,77 грн
7,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 19
Всего: упаковка (1)
7,13 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Кролевец, ул. Европейская, 2
Всего: упаковка (11)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (5)
7,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (6)
7,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
7,30 грн