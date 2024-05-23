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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ЛЯМБЛИЙ В ФЕКАЛИЯХ , №1 - Запорожье (293364) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -64,94 грн
228,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
273,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Кривой Рог, ул. Десантная, 13-А
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
257,99
Экономия: -29,94 грн
228,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
273,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -36,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -55,94 грн
228,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
280,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
227,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
272,29
Экономия: -31,00 грн
241,29 грн