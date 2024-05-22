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CITO TEST GIARDIA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ЛЯМБЛИЙ В ФЕКАЛИЯХ , №1 - Львов (293364) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
309,99
Экономия: -81,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -64,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -65,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -63,94 грн
228,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
227,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
281,72 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 23 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 259-Б
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -64,94 грн
228,05 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
284,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 135/2
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -59,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -31,94 грн
228,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Черновцы, ул. Ровенская, 5-А
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -50,94 грн
228,05 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Черновцы, просп. Независимости, 91
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -26,94 грн
228,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (1)
230,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 23 мин
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
230,30 грн